У столиці перейменували Московський міст

Окрім мосту депутати Київради перейменували низку вулиць

Київська міська рада погодила проект рішення про перейменування мосту Московського на Північний, а також зміну назв низки вулиць у різних районах столиці. Відповідне рішення прийнято у четвер на засіданні Київради. Так, міська рада перейменувала низку вулиць, а саме вулицю Анрі Барбюса на вулицю Василя Тютюнника у Печерському районі й вулицю



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Московський міст став Північним

Окрім мосту депутати Київради перейменували низку вулиць

Київська міська рада погодила проект рішення про перейменування мосту Московського на Північний, а також зміну назв низки вулиць у різних районах столиці.

Відповідне рішення прийнято у четвер на засіданні Київради.

Так, міська рада перейменувала низку вулиць, а саме вулицю Анрі Барбюса на вулицю Василя Тютюнника у Печерському районі й вулицю Кіровоградську у Голосіївському та Солом’янському районах на вулицю Володимира Брожка.

Крім того, Київрада перейменувала вулицю Ванди Василевської на честь відомого українського економіста, мецената та громадського діяча Богдана Гаврилишина, а також повернула історичну назву Омелютинська вулиці Сєдовців у Печерському районі.

Також перейменували сквер Андрія Іванова (між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка і Бутишевим провулком) на сквер «Латвійський», парк Дружби народів на парк «Муромець», присвоїла скверу між вулицями Жилянська, Короленківська і Тарасівська імені Димитра Пешева, а скверу на вулиці Січових Стрільців, 27 назви «сквер Канадський».

Безіменному скверу присвоєно назву «Канадський» на честь дружніх українсько-канадський відносин.

Київрада перейменувала провулок Панфіловців на провулок Йова Борецького у Печерському районі та присвоїла безіменній площі, обмеженій вулицями Жилянська, Велика Васильківська та Фізкультури, назву «Троїцька».

Також Київрада повернула Комсомольському масиву історичну назву «Північно-Броварський» та мікрорайону Чапаївка – історичну назву «Віта-Литовська».

Київрада прийняла рішення про уточнення назв вулиць та провулків у Києві. Зокрема уточнено: пров. Овражний — пров. Яровий (Солом’янський район), вул. Огуречна — вул. Огіркова (Подільський), вул. Охотська — вул. Мисливська (Голосіївський), пров. Охотський — пров. Мисливський (Голосіївський), вул. Лагерна — вул. Табірна (Шевченківський), вул. Молдавська — вул. Молдовська (Шевченківський), пров. Іпсилантієвський — пров. Іпсилантіївський (Печерський), пров. Бутишев — пров. Бутишів (Печерський), пров. Микильський — пров. Микільський (Печерський).

Крім цього, «Парк відпочинку Оболонь в урочищі Наталка» тепер називатиметься «Парк Наталка».