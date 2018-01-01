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    У столиці першим у 2018 році народився хлопчик

    Всього першого січня у Києві народилося 55 дітей
    Першою дитинкою, яка народилася в Києві в новому році, був хлопчик. Це сталося в перші хвилини 2018 року, після опівночі, в пологовому будинку №5, який знаходиться в Солом'янському районі. «Пологи пройшли без ускладнень, маля здорове. Назвали його Всеволод», - розповіли в Департаменті охорони здоров'я КМДА. Тут кажуть, що практично в
    • Сьогодні, 09:52
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    Всього першого січня у Києві народилося 55 дітей

    Першою дитинкою, яка народилася в Києві в новому році, був хлопчик. Це сталося в перші хвилини 2018 року, після опівночі, в пологовому будинку №5, який знаходиться в Солом'янському районі.

    «Пологи пройшли без ускладнень, маля здорове. Назвали його Всеволод», - розповіли в Департаменті охорони здоров'я КМДА.

    Тут кажуть, що практично в цей же час на світ з'явилася дитина і в пологовому будинку №2 в Подільському районі, теж хлопчик.

    Всього першого січня в Києві народилося 55 дітей - 33 хлопчики та 22 дівчинки. А на Різдво, 7 січня, на світ з'явилося 52 малюка, причому хлопчиків і дівчаток порівну - по 26.

    Джерело: Соцпортал

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