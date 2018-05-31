У столиці проходить 7-й Національний молитовний сніданок

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Участь у заході беруть політики, дипломати, очільники українських церков

В Українському домі у Києві розпочався 7-й Національний молитовний сніданок, присвячений 1030-річчю хрещення Київської Русі-України.

Як повідомляє Укрінформ, участь у заході беруть секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, очільники українських церков, Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, народні депутати, дипломати, керівників закордонних дипломатичних місій. Особливим гостем сніданку є голлівудська зірка Стівен Болдвін, один із чотирьох братів-акторів. Всього для участі у події запрошено близько 700 гостей із 15 країн.

Президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман також відвідали захід.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, який 29-31 травня перебуває з офіційним візитом в Ізраїлі, записав відеозвернення для учасників сніданку.

Молитовні сніданки за участю представників релігійних організацій, державних діячів, політиків, урядовців, бізнесменів є традиційними у багатьох демократичних країнах. Понад 60 років такі молитовні сніданки проходять у Конгресі США, Європарламенті, у Німеччині, Норвегії та інших країнах.