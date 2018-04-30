Псевдополіцейські у Києві грабували іноземців

Правоохоронці вже порушили кримінальну справу проти зловмисників

У Києві правоохоронці затримали групу осіб, які під виглядом поліцейських грабували іноземців. Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, до складу групи входили двоє раніше судимих за крадіжки чоловіків - 41-річний та 49-річний громадяни іншої держави - та 30-річна киянка, яка раніше у поле зору правоохоронців не потрапляла.



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Правоохоронці вже порушили кримінальну справу проти зловмисників

У Києві правоохоронці затримали групу осіб, які під виглядом поліцейських грабували іноземців. Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, до складу групи входили двоє раніше судимих за крадіжки чоловіків - 41-річний та 49-річний громадяни іншої держави - та 30-річна киянка, яка раніше у поле зору правоохоронців не потрапляла.

«Зловмисники працювали за схемою: дівчина знайомилася із іноземцями, відпочивала в розважальних закладах. Потім вона призначала зустрічі в орендованих квартирах. Коли іноземці залишалися з нею наодинці, у помешкання вривалися її спільники, які використовували форму працівників поліції. Вони чинили моральний тиск, погрожували іноземцям кримінальною відповідальністю, а відтак вимагали гроші, відбирали цінні речі, забирали і використовували кредитні банківські картки», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Він додав, що зловмисників підозрюють у скоєнні чотирьох аналогічних злочинів. У помешканні одного з підозрюваних проведено обшук, під час якого слідчі виявили та вилучили формений одяг поліцейських, муляжі пістолетів та рації.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції за фактом останнього злочину відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено підозру. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Після проведення розслідування можлива додаткова правова кваліфікація їх дій.