У столиці трамвай збив співробітницю прокуратури



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Жінка переходила трамвайну колію у невстановленому для цього місці

У Києві співробітниця прокуратури Києва потрапила під трамвай. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася у вівторок, 21 травня.

Жінка 1989 року народження, прокурор столичної прокуратури, переходила трамвайну колію у невстановленому для цього місці і розмовляла по телефону, в результаті вона не помітила наближення трамвая.

У результаті інциденту жінка отримала забої голови та кінцівок. Потерпілу було госпіталізовано.

Наразі розпочато розслідування ДТП, встановлюються всі обставини.

Нагадаємо, 20 травня у Солом'янському районі Києва неподалік від станції швидкісного трамвая «Політехнічна» стався нещасний випадок: електричка збила чоловіка. Чоловік переходив колію у недозволеному місці і при цьому був у навушниках.