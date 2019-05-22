У столиці трамвай збив співробітницю прокуратури
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Розсилка
Жінка переходила трамвайну колію у невстановленому для цього місці
У Києві співробітниця прокуратури Києва потрапила під трамвай. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася у вівторок, 21 травня.
Жінка 1989 року народження, прокурор столичної прокуратури, переходила трамвайну колію у невстановленому для цього місці і розмовляла по телефону, в результаті вона не помітила наближення трамвая.
У результаті інциденту жінка отримала забої голови та кінцівок. Потерпілу було госпіталізовано.
Наразі розпочато розслідування ДТП, встановлюються всі обставини.
Нагадаємо, 20 травня у Солом'янському районі Києва неподалік від станції швидкісного трамвая «Політехнічна» стався нещасний випадок: електричка збила чоловіка. Чоловік переходив колію у недозволеному місці і при цьому був у навушниках.