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    Новини

    У столиці трамвай збив співробітницю прокуратури

    • Розсилка
    У столиці трамвай збив співробітницю прокуратури

    Жінка переходила трамвайну колію у невстановленому для цього місці

    У Києві співробітниця прокуратури Києва потрапила під трамвай. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

    Подія сталася у вівторок, 21 травня.

    Жінка 1989 року народження, прокурор столичної прокуратури, переходила трамвайну колію у невстановленому для цього місці і розмовляла по телефону, в результаті вона не помітила наближення трамвая.

    У результаті інциденту жінка отримала забої голови та кінцівок. Потерпілу було госпіталізовано.

    Наразі розпочато розслідування ДТП, встановлюються всі обставини.

    Нагадаємо, 20 травня у Солом'янському районі Києва неподалік від станції швидкісного трамвая «Політехнічна» стався нещасний випадок: електричка збила чоловіка. Чоловік переходив колію у недозволеному місці і при цьому був у навушниках.

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