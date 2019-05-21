Ішов у навушниках через колії: у Києві електричка збила чоловіка (фото, відео)



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Чоловік переходив колію в недозволеному місці Фото: Інформатор

Чоловіка доставлено у лікарню у важкому стані

У Солом'янському районі Києва неподалік від станції швидкісного трамвая «Політехнічна» стався нещасний випадок: електричка збила чоловіка, який був на залізничних шляхах.

Інцидент трапився 20 травня близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, чоловік переходив колію в недозволеному місці. У цей момент їхала електричка, яка і збила пішохода. На місце відразу ж викликали медиків і поліцейських. Лікарі госпіталізували потерпілого в лікарню, проте його стан важкий.

За попередніми даними, чоловік йшов в навушниках. На місці залишився його розбитий телефон. Особа не встановлена, на вигляд потерпілому до 30 років.

На місці працювали медики, патрульні та слідчо-оперативні групи. Деталі інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці.

На цьому ж місці вже був подібний випадок. 14 травня електричка збила чоловіка. Він залишився живий і був госпіталізований до лікарні.