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    Ішов у навушниках через колії: у Києві електричка збила чоловіка (фото, відео)

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    Чоловік переходив колію в недозволеному місці - Ішов у навушниках через колії: у Києві електричка збила чоловіка (фото, відео)
    Чоловік переходив колію в недозволеному місці
    Фото: Інформатор

    Чоловіка доставлено у лікарню у важкому стані

    У Солом'янському районі Києва неподалік від станції швидкісного трамвая «Політехнічна» стався нещасний випадок: електричка збила чоловіка, який був на залізничних шляхах.

    Інцидент трапився 20 травня близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, чоловік переходив колію в недозволеному місці. У цей момент їхала електричка, яка і збила пішохода. На місце відразу ж викликали медиків і поліцейських. Лікарі госпіталізували потерпілого в лікарню, проте його стан важкий.

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    За попередніми даними, чоловік йшов в навушниках. На місці залишився його розбитий телефон. Особа не встановлена, на вигляд потерпілому до 30 років.

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    Ішов у навушниках через колії: у Києві електричка збила чоловіка (фото, відео)
    Ішов у навушниках через колії: у Києві електричка збила чоловіка (фото, відео)
    Ішов у навушниках через колії: у Києві електричка збила чоловіка (фото, відео)
    Ішов у навушниках через колії: у Києві електричка збила чоловіка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали медики, патрульні та слідчо-оперативні групи. Деталі інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці.

    На цьому ж місці вже був подібний випадок. 14 травня електричка збила чоловіка. Він залишився живий і був госпіталізований до лікарні.

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