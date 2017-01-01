У столиці відбудеться фестиваль «Британський театр у кіно»

Фільми англійською

Британська Рада в Україні та Арт-Об’єднання CoolConnections представляють фестиваль «Британський театр у кіно». Про це інофрмують у Департаменті культури КМДА, повідомляє «Главком». Зокрема, 9 січня о 19:00 відбудеться екранізація постановки театру «Глобус» «Дванадцята ніч» («Twelfth



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кінотеатр «Київ»

Фільми англійською

Британська Рада в Україні та Арт-Об’єднання CoolConnections представляють фестиваль «Британський театр у кіно». Про це інофрмують у Департаменті культури КМДА, повідомляє «Главком».

Зокрема, 9 січня о 19:00 відбудеться екранізація постановки театру «Глобус» «Дванадцята ніч» («Twelfth night»). Це комедія заплутаних романтичних відносин із витонченими діалогами, написаними Вільямом Шекспіром. Усі ролі у виставі, як і за часів Шекспіра, виконуються виключно чоловіками. Костюми, музика і хореографія у спектаклі також створені подібно до тих, що були у «Глобусі» 17 століття.

16 січня о 19:00 відбудеться екранізація постановки театру «Янг Вік» «Йєрма». За головну роль у цій виставі актриса Біллі Пайпер, відома з серіалу «Доктор Хто», отримала безліч театральних нагород.

23 січня о 19:00 відбудеться екранізація постановки театру «Донмар» «Свята Іоанна». Класична п’єса Бернарда Шоу зображує життя і суд над молодою жінкою, яка поставила за мету вигнати англійців із Франції. Мало не перша протестантка та націоналістка, Жанна д’Арк ставить під загрозу основу феодального суспільства і католицької церкви у всій Європі.

Фільми-вистави демонструються англійською мовою з українськими субтитрами. Перегляд фільмів-вистав не рекомендовано особам віком до 16 років.

Місце проведення: вул. Велика Васильківська, 19, кінотеатр «Київ».