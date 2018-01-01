У столиці вшанували ходою загиблих у боях за Дебальцеве

Це традиційний щорічний захід на честь загиблих

У центрі Києва близько сотні людей ходою вшанували тих, хто загинув у боях за Дебальцевський плацдарм у лютому 2015 року. Про це повідомляє «Громадське». Учасники маршу рушили від Київської міської державної адміністрації до Софійської площі. Це традиційний щорічний захід на честь загиблих захисників Дебальцевого. «Ми вже втретє



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Фото: Остання Барикада Марш пам’яті

Це традиційний щорічний захід на честь загиблих

У центрі Києва близько сотні людей ходою вшанували тих, хто загинув у боях за Дебальцевський плацдарм у лютому 2015 року. Про це повідомляє «Громадське».

Учасники маршу рушили від Київської міської державної адміністрації до Софійської площі. Це традиційний щорічний захід на честь загиблих захисників Дебальцевого.

«Ми вже втретє проводимо таку акцію. Як прийнято у військовому середовищі, третя чарка найтихіша, так і ми акцію проводимо без зайвого розголосу. Ми робимо це для того, щоб пам’ятати про наших героїв. Також ми підпишемо прапор і відправимо його на передову», — прокоментував Ігор Скопненко, голова спілки ветеранів АТО.

Під час ходи учасники вигукували гасла «Слава Героям Дебальцевого!» та проносили прапори України.

Відзначимо, що Дебальцево перебуває під контролем бойовиків «ДНР».

У період з 15 січня по 18 лютого 2015 року в боях у районі Дебальцевого загинули понад сотня українських бійців, ще щонайменше 200 отримали поранення.

Раніше у Києві пройшов молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.