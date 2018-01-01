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    У Києві пройшов молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності

    На заході були присутні понад 100 людей
    У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні відбувся молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності. Про це повідомляє «Громадське». «Ми маємо обов’язок перед усіма героями продовжувати боротьбу за незалежну і вільну Україну, за яку вони загинули і яку хотіли бачити», — сказав син героя Небесної Сотні
    • Сьогодні, 11:17
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    Учасник молебня&nbsp;пам&rsquo;яті загиблих учасників Революції Гідності
    Фото: hromadske.ua
    Учасник молебня пам’яті загиблих учасників Революції Гідності

    На заході були присутні понад 100 людей

    У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні відбувся молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності. Про це повідомляє «Громадське».

    «Ми маємо обов’язок перед усіма героями продовжувати боротьбу за незалежну і вільну Україну, за яку вони загинули і яку хотіли бачити», — сказав син героя Небесної Сотні Володимир Бондарчук.

    На заході були присутні понад 100 людей. Вони заспівали гімн України та вигукували гасла «Слава Україні!» й «Герої не вмирають».

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    У Києві пройшов молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності
    У Києві пройшов молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності
    У Києві пройшов молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності

    Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули більше ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранень.

    Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику «Справу Майдану», яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

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