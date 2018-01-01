У столиці зафіксовано зниження захворюваності на грип і ГРВІ

Влада повідомила пеші дані 2018 року

У Києві зафіксовано зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 9,5%, якщо порівнювати з попереднім тижнем. За 1-й тиждень епідсезону 2018 року показник захворюваності склав 454,7 та є нижчим епідемічного порогу на 42,8%. У Києві зареєстровано 13 304 хворих на грип і ГРВІ, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на характерному для даного



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Влада повідомила пеші дані 2018 року

У Києві зафіксовано зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 9,5%, якщо порівнювати з попереднім тижнем. За 1-й тиждень епідсезону 2018 року показник захворюваності склав 454,7 та є нижчим епідемічного порогу на 42,8%. У Києві зареєстровано 13 304 хворих на грип і ГРВІ, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на характерному для даного періоду рівні. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє «Главком».

«У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності за рахунок дитячого населення, проте відзначено незначне зростання серед дорослого населення. Загалом дорослих захворіло 4 369 проти 4 288 за 52 тиждень, зростання на 2,3%; дітей – 8 935 проти 10 285, зростання на 15,1%. У структурі захворюваності діти складають 67,2%, на попередньому тижні – 70,6%. Серед школярів спостерігається зниження захворюваності на 19,6%, – 2 657 випадків, що становить 29,7% від загальної кількості дітей, які захворіли (за 52-й тиждень 3 178 – 30,9%), та 20,0% (за 52-й тиждень – 21,8%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – зауважив Микола Поворозник.

За його словами, до закладів охорони здоров’я міста за 1-й тиждень поточного року госпіталізовано 208 осіб, із них – 154 дітей.

«За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 203 особи, із початку епідемічного сезону – 25 239 осіб, із них – 6 227 дітей», – додав Микола Поворозник.