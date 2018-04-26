У столиці запрацює реєстр домашніх тварин

Інформаційна система «Реєстр домашніх тварин» вводиться у дослідну експлуатацію

У столиці введуть у дослідну експлуатацію першу чергу інформаційної системи «Реєстр домашніх тварин». Реєстр створюється із метою забезпечення процесів управління централізованим сховищем даних зареєстрованих домашніх та безпритульних тварин у Києві. Підписано відповідне розпорядження КМДА. Ввести у дослідну експлуатацію першу чергу



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Інформаційна система «Реєстр домашніх тварин» вводиться у дослідну експлуатацію

У столиці введуть у дослідну експлуатацію першу чергу інформаційної системи «Реєстр домашніх тварин». Реєстр створюється із метою забезпечення процесів управління централізованим сховищем даних зареєстрованих домашніх та безпритульних тварин у Києві. Підписано відповідне розпорядження КМДА.

Ввести у дослідну експлуатацію першу чергу «Реєстру домашніх тварин» доручено Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА спільно із КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр». Загальна вартість розробки системи складає 389 тис. грн.

Функціональність системи, яка була реалізована в межах першої черги розробки, надає громадянам можливість зручної реєстрації власних тварин, супроводу/актуалізації таких даних, а також цільового використання/надання інформації про тварину користувачами системи, що мають відповідні повноваження.

У поточному стані система реалізує наступні завдання та вимоги:

можливість реєстрації домашніх тварин громадянами (внесення необхідної інформації) за певного рівня ідентифікації власника;

надання адміністраторам системи можливості отримати всю наявну інформацію про домашню тварину та/чи її власника;

можливість пошуку та надання інформації про тварину та користувачів системи за допомогою фільтрації даних;

обов’язкова автентифікація/авторизація громадян у системі за допомогою сервісу «Особистий кабінет киянина» для отримання можливості реєстрації тварин у системі з однозначною відповідністю зареєстрованої тварини та/або тварин до авторизованого/ідентифікованого громадянина.

У межах наступної розробки системи передбачається автоматизація бізнес-процесів державних (міських) організацій, що взаємодіють із процесами, які пов’язані з домашніми тваринами, а саме: реєстрація тварин для власників, що не мають доступу до мережі Інтернет та розрахування податків на утримання домашніх тварин, а також автоматизовані робочі місця для працівників Національної поліції України, ветеринарних лікарень, балансоутримувачів багатоквартирних будинків тощо.

Введення у дослідну експлуатацію інформаційної системи «Реєстр домашніх тварин» надасть киянам можливість зручної реєстрації власних тварин, супроводу/актуалізації таких даних, а також цільового використання/надання інформації про тварину користувачами системи, що мають відповідні повноваження.