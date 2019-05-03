У суботу буде обмежено вхід на три станції київської підземки



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Обмеження введуть після закінчення футбольного матчу на НСК «Олімпійський»

У суботу, 4 травня, можливі зміни у роботі столичної підземки. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

Зміни пов’язані із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Олександрія» (Олександрія).

«Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», - інформують у метрополітені.

Нагадаємо, що в ніч на Великдень метро працювало на годину довше, а в неділю, 28 квітня, розпочало роботу на годину раніше.

Як повідомлялося, у столичному метрополітені планують провести ремонт на станціях метро «Сирець», «Політехнічний інститут» та «Шулявська»