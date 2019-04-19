На Великдень і поминальні дні транспорт у Києві працюватиме довше



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У поминальні дні працюватиме 2265 одиниць транспорту

Під час святкування Великодня та проведення поминальних днів у Києві буде подовжено роботу міського пасажирського транспорту.

Так, київський метрополітен у ніч із 27 квітня на 28 квітня працюватиме на 1 годину довше, а 28 квітня ще й на 1 годину раніше. Відповідне рішення ухвалено на розширеному засіданні Колегії Київської міської державної адміністрації, інформує прес-служба КМДА.

Як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Дмитро Рахматуллін, так само передбачено продовжити роботу наземного пасажирського транспорту у ніч з 27 квітня на 28 квітня на 1 годину та розпочати роботу 28 квітня на 1 годину раніше. Тим самим буде організовано перевезення пасажирів маршрутами, що проходять біля станцій метро.

Заплановано збільшити кількість одиниць міського транспорту, що курсує біля місць проведення богослужінь. А біля самих місць богослужінь під час святкування Пасхи запровадити додаткові зупинки.

Згідно з рішенням Колегії, передбачено і збільшення кількості транспорту та організацію додаткових маршрутів для перевезення киян до міських кладовищ у поминальні дні. Загалом, за інформацією Дмитра Рахматулліна, додатково планується залучити 407 одиниць рухомого складу, усього ж працюватиме 2265 одиниць транспорту.

Для оперативної взаємодії, попередження непередбачуваних ситуацій та їхнього миттєвого вирішення у ці пам’ятні дні чергуватимуть на місцях відповідальні посадові особи Департаменту транспортної інфраструктури, КП «Київпастранс» та Комунальної служби перевезень.

Крім того, підготовлено проект розпорядження КМДА, яким заборонять 5 травня паркування автотранспорту на вул. Електротехнічній та заїзд транспортних засобів на вул. Крайню і на вул. Кубанської України (на ділянці від вул. Кіото до вул. Миколи Матеюка), крім автобусів великої місткості та спецтранспорту.

Нагадаємо, що розпорядженням КМДА затверджено графік проведення поминальних днів у 2019 році на кладовищах Києва.