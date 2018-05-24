У суботу на Співочому полі пройде грандіозний фестиваль (програма)

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На гостей фестивалю чекають розваги, ярмарок і фінал Ліги чемпіонів на великому екрані

У суботу, 26 травня, на Співочому полі відбудеться грандіозний Open Air фестиваль Big Family Fest з цікавими розвагами для дітей, зоряними спікерами та фіналом Ліги чемпіонів на великому екрані.

На гостей свята чекають розваги, дитячий міні-турнір з футболу, ярмарок товарів українських виробників.

На Big Family Fest проведуть майстер-класи з гончарної справи, сироваріння та малювання.

Підлітків від 8 до 12 років запросять на захоплюючу гру з футболістами з ФК «Арсенал». Також вони зможуть пройти один безкоштовний маршрут у мотузковому парку.

Відомий психолог Дмитро Карпачов на майстер-класі розподілить ролі чоловіка і жінки у вихованні дітей, телеведуча Сніжана Єгорова розповість, як поєднувати материнство і кар'єру. Леся Никитюк, ведуча «Орла і решки», поділиться досвідом організації бюджетних подорожей.

«Наше Радіо» та Джем ФМ проведуть футбольну вікторину.

О 22:00 розпочнеться трансляція фіналу Ліги чемпіонів на великому екрані. Організатори обіцяють великий екран, якісний звук і братство уболівальників, яке можна порівняти зі стадіонним.

Нагадуємо, що в травні і червні на Співочому полі пройде п'ять великих заходів:

3 червня - «Велике весілля». «Русское радио Україна» запрошує подивитися на грандіозне весілля для 300 пар. Співати будуть MONATIK, Ірина Білик, Оля Полякова, Олег Винник, НеАнгели, Сергій Бабкін, Злата Огневич.

9 червня - Лицарський турнір.

10 червня - O-Fest. На Співочому полі солісти Київської оперети заспівають відомі партії з опер, оперет і популярних мюзиклів. В рамках O-Fest Grand event привезе австрійську оперну зірку, ім'я якої поки тримається в секреті.

З 15 червня - літня квіткова виставка

Адреса: Співоче поле, Лаврська, 33