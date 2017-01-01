У Святошинському районі розпочався ремонт бульвару Академіка Вернадського

Проводяться ремонтні роботи

8 грудня, дорожники розпочали капітальний ремонт бульвару Академіка Вернадського на ділянці від вулиці Семашка до проспекту Перемоги. Як проінформували в КК «Київавтодор», наразі триває підготовка до демонтажу старого та встановлення нового бортового каменю, повідомляє «Главком». На період проведення робіт вводиться