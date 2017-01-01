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    У Святошинському районі розпочався ремонт бульвару Академіка Вернадського

    Проводяться ремонтні роботи
    8 грудня, дорожники розпочали капітальний ремонт бульвару Академіка Вернадського на ділянці від вулиці Семашка до проспекту Перемоги. Як проінформували в КК «Київавтодор», наразі триває підготовка до демонтажу старого та встановлення нового бортового каменю, повідомляє «Главком». На період проведення робіт вводиться
    • Сьогодні, 06:54
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    Бульвар Академіка Вернадського
    Бульвар Академіка Вернадського

    Проводяться ремонтні роботи

    8 грудня, дорожники розпочали капітальний ремонт бульвару Академіка Вернадського на ділянці від вулиці Семашка до проспекту Перемоги.

    Як проінформували в КК «Київавтодор», наразі триває підготовка до демонтажу старого та встановлення нового бортового каменю, повідомляє «Главком».

    На період проведення робіт вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху.

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