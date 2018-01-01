У Театрі на Подолі втішені тим, що скандал зробив його «найпопулярнішим»

Керівництво театру стверджує, що квитки на вистави розлітаються, як пиріжки

Скандал, який виник навколо архітектурного стилю нового Театру на Подолі, зробив його найпопулярнішим театром у Києві. Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» керівник Театру на Подолі, режисер Віталій Малахов. «Віддам належне скандалу, який розгорівся навколо театру. У мене немає манії величі, але скандал зробив нас



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Фото прес-служби театру Театр на Подолі

Керівництво театру стверджує, що квитки на вистави розлітаються, як пиріжки

Скандал, який виник навколо архітектурного стилю нового Театру на Подолі, зробив його найпопулярнішим театром у Києві. Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» керівник Театру на Подолі, режисер Віталій Малахов.

«Віддам належне скандалу, який розгорівся навколо театру. У мене немає манії величі, але скандал зробив нас найпопулярнішим театром в Києві, а може, і в Україні», — говорить Малахов.

Він зазначає, що наразі квитки на вистави розлітаються, як пиріжки. Тому Театр на Подолі вже має можливість «дещо заробляти і дещо робити власним коштом (робити для розвитку театру — ред.)».

Малахов підкреслив, що компанія «Рошен» їм вже не допомагає, інших спонсорів також поки немає.

Нагадаємо, що спочатку одні громадяни критикували новий Театр на Подолі за неоковирну архітектуру. Вона начебто порушує ансамбль Андріївського узвозу. Доходило навіть до акцій протесту з вимогами зруйнувати будівлю.

Потім інші захоплювалися прогресивністю внутрішнього наповнення споруди. Фотозвіти з нового театру заполонили ЗМІ та соцмережі.

Сьогодні ж ці всенародні хвилювання і обговорення завершилися. Восени минулоріч театр відкрили — і тепер він радо вітає глядачів. Квитки на вистави у новому приміщенні розлітаються за кілька днів.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Віталій Малахов: У мене немає манії величі, але скандал зробив Театр на Подолі найпопулярнішим у Києві.