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    У телеканалу «Київ» змінився керівник - ЗМІ

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    <span>Юрій Лященко разом з дружиною Наталією Лященко в минулому володів супутниковими телеканалами Star TV і &laquo;Погода ТБ&raquo;</span> - У телеканалу «Київ» змінився керівник - ЗМІ
    Юрій Лященко разом з дружиною Наталією Лященко в минулому володів супутниковими телеканалами Star TV і «Погода ТБ»

    Попередня очільниця «Києва» Світлана Криворучко пішла з каналу

    Мер Києва Віталій Кличко призначив Юрія Лященка виконувачем обов’язків керівника телеканалу «Київ».

    Про це пише «Детектор медіа».

    Його призначили керівником каналу 7 травня. Водночас Юрій Лященко сказав, що причини зміни керівництва йому невідомі.

    «Я кінцевий отримувач (розпорядження, – ред.), первинні причини (щодо зміни керівництва, – ДМ) мені невідомі», – наголосив він.

    За його словами, попередня очільниця «Києва» Світлана Криворучко пішла з каналу.

    «Вона пішла з телеканалу, ймовірно, вона отримала іншу пропозицію», – додав пан Лященко.

    Юрій Лященко разом з дружиною Наталією Лященко в минулому володів супутниковими телеканалами Star TV і «Погода ТБ», вони співзасновники інтернет-радіостанції української музики Radio1.ua, яка хотіла стати загальнонаціональною мережею.

    На особистій сторінці Лященка у Фейсбуці зазначено, що його останнє місце роботи - СЕО на телеканалі «Київ».

    Віталій Кличко телебачення Київ мер
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