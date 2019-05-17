У телеканалу «Київ» змінився керівник - ЗМІ



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Юрій Лященко разом з дружиною Наталією Лященко в минулому володів супутниковими телеканалами Star TV і «Погода ТБ»

Попередня очільниця «Києва» Світлана Криворучко пішла з каналу

Мер Києва Віталій Кличко призначив Юрія Лященка виконувачем обов’язків керівника телеканалу «Київ».

Про це пише «Детектор медіа».

Його призначили керівником каналу 7 травня. Водночас Юрій Лященко сказав, що причини зміни керівництва йому невідомі.

«Я кінцевий отримувач (розпорядження, – ред.), первинні причини (щодо зміни керівництва, – ДМ) мені невідомі», – наголосив він.

За його словами, попередня очільниця «Києва» Світлана Криворучко пішла з каналу.

«Вона пішла з телеканалу, ймовірно, вона отримала іншу пропозицію», – додав пан Лященко.

Юрій Лященко разом з дружиною Наталією Лященко в минулому володів супутниковими телеканалами Star TV і «Погода ТБ», вони співзасновники інтернет-радіостанції української музики Radio1.ua, яка хотіла стати загальнонаціональною мережею.

На особистій сторінці Лященка у Фейсбуці зазначено, що його останнє місце роботи - СЕО на телеканалі «Київ».