У телеканалу «Київ» змінився керівник - ЗМІ
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Попередня очільниця «Києва» Світлана Криворучко пішла з каналу
Мер Києва Віталій Кличко призначив Юрія Лященка виконувачем обов’язків керівника телеканалу «Київ».
Про це пише «Детектор медіа».
Його призначили керівником каналу 7 травня. Водночас Юрій Лященко сказав, що причини зміни керівництва йому невідомі.
«Я кінцевий отримувач (розпорядження, – ред.), первинні причини (щодо зміни керівництва, – ДМ) мені невідомі», – наголосив він.
За його словами, попередня очільниця «Києва» Світлана Криворучко пішла з каналу.
«Вона пішла з телеканалу, ймовірно, вона отримала іншу пропозицію», – додав пан Лященко.
Юрій Лященко разом з дружиною Наталією Лященко в минулому володів супутниковими телеканалами Star TV і «Погода ТБ», вони співзасновники інтернет-радіостанції української музики Radio1.ua, яка хотіла стати загальнонаціональною мережею.
На особистій сторінці Лященка у Фейсбуці зазначено, що його останнє місце роботи - СЕО на телеканалі «Київ».