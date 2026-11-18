Станом на ранок 18 листопада переходи ще не запрацювали повноцінно

У Києві на перехресті вулиць Хрещатик, Великої Васильківської та бульвару Тараса Шевченка нанесли розмітку перших двох із шести анонсованих наземних переходів, що дублюють підземні маршрути через ТРЦ «Метроград». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організацію Bike City consulting.

Зазначається, що під час облаштування безбар'єрного простору на перехресті також врахували потреби велосипедистів та користувачів легкого персонального електротранспорту (самокатів, моноколіс тощо). На локації встановили як окремі велосипедні, так і спільні велопішохідні світлофори, а на вулиці Великій Васильківській додатково змонтували дублюючий велосвітлофор для наявної велосмуги.

У Bike City consulting зазначають, що це перехрестя є ключовим вузлом для велоруху столиці: згідно з міською велосипедною концепцією, тут сходяться одразу п'ять магістральних веломаршрутів (№ 2, 5, 9, 11 та 14), які сполучають віддалені житлові райони з центром Києва.

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На перехресті вулиць Хрещатик, Велика Васильківська та бульвару Тараса Шевченка запрацював оновлений світлофорний обʼєкт з велопереїздами фото: Bike City consulting

Новина про облаштування наземних переходів і велопереїздів у самому центрі столиці викликала жваву дискусію серед киян. Думки користувачів традиційно розділилися: одні вітають безбар’єрність і європейський підхід, інші ж побоюються транспортного колапсу.

«Нарешті! Дуже правильне рішення», – підтримала ініціативу Ірина Шевченко.

«Урбанізм головного мозку. Рішення маленьких європейських міст неприйнятні для мегаполісів – коли вже до вас дійде? І коли ви вже почнете думати, перед тим як щось впроваджувати?» – обурився Олег Прокопець.

«Місто стане через 3... 2... 1...», – спрогнозував затори Сергій Мазур.

«Навіщо було малювати цю велодоріжку? Куди вона і звідки?» – поцікавився Дмитро Уреті.

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Водночас у коментарях звернули увагу на те, що фактично нові переходи станом на ранок 18 листопада ще не запрацювали повноцінно. Зокрема, журналістка Тетяна Урбанська зазначила, що розмітку вже нанесли, однак автомобільні світлофори на локації не функціонували.

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Нагадаємо, роботи з реорганізації руху навколо Бессарабської площі стартували в серпні 2026 року. Загалом проєкт передбачає облаштування шести наземних переходів – через бульвар Тараса Шевченка, Бессарабський проїзд, вулиці Велику Васильківську та Басейну.

За інформацією КМДА, для безпечного й інклюзивного пересування на цих локаціях понизили бордюри та облаштували тактильні смуги, встановили транспортні, пішохідні та велосипедні світлофори, обладнали кнопки виклику зі звуковим супроводом для людей із порушеннями зору.

Окрім цього, проєкт передбачає зміни на Бессарабському проїзді: там планують облаштувати наземний перехід уздовж вулиці Басейної, прокласти додатковий тротуар з боку «Арена Сіті» для безпечного маршруту від бульвару Лесі Українки до Хрещатика, перерозподілити смуги руху та оновити перехід між Бессарабським ринком і вулицею Крутий узвіз.