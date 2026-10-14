Порожнеча та безхатьки: який зараз вигляд має Бессарабський ринок

Наприкінці 2025 року Бессарабський ринок відкрили після масштабного оновлення, в яке інвестували близько $3,5 млн

Легендарний Бессарабський ринок у центрі столиці практично спорожнів після невдалої спроби перезапуску його концепції. Відкритий раніше з помпою фудкорт стоїть повністю порожнім, а з традиційних торгівців на ринку залишилися поодинокі продавці м’яса та горіхів. Про сумний стан найстарішого критого ринку Києва розповів громадський діяч Костянтин Матвієнко у соціальних мережах, показавши порожні павільйони та закриті ряди, інформує «Главком».

Занепад найстарішого ринку столиці

За словами автора відео, нині у приміщенні Бессарабки працює одна-єдина маленька кав’ярня, у якої немає клієнтів. На ринку залишилися традиційні торгівці м’ясом та горіхами, але їх дуже мало. Все інше зачинилося через маркетингову непродуманість та високу оренду, яка не окупається через низький пасажиропотік і високу конкуренцію на Хрещатику.

Наостанок Матвієнко поставив запитання щодо фінансування цього проєкту: «До речі, хто знає, напишіть: це бюджетним коштом робилося чи коштом інвесторів? Якщо інвесторів, то я їм співчуваю, якщо бюджетним – то співчуваю усім нам. Ну і риторичне питання: хто відповість за це?».

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«Який фудкорт у війну»: як реагують у мережі

Допис викликав активні обговорення серед киян та користувачів соцмереж, які поділилися власним баченням причин занепаду Бессарабки:

Дописувачка Nataliia Bukhtoyarova зазначила, що проєкт реалізовувався коштом інвестора, а не міського бюджету, проте провал був передбачуваним: «Інвестор [робив]. Але наш бомонд писав хвалебні пости, як вау красиво, круто! А коли я особисто писала, що не злетить і гроші на вітер, всі шикали, що все буде ок, як на Арсенальній. Смішні».

Користувачка Ju Lia запропонувала повернути приміщенню його первинне призначення: «Запустити на оці столи звичайних продавців ринку та й усе. Дайте людям працювати, який фудкорт у війну».

Olga Skomoróshchenkо також поділилася власними спостереженнями: «Мене це теж здивувало й засмутило, коли я зайшла туди наприкінці весни цього року! Хоч там ще були продавці та, відповідно, покупці, але яка перевідня і разом з тим яка дурня!..».

Дописувач Дмитро Бєляєв порівняв ситуацію з іншими торговими об'єктами столиці: «Так і універмаг «Україна», де колись було дуже людно... Після реконструкції він нагадує музей. І війна тут не є визначальним фактором. Це було ще до 2014 року».

Дехто з дописувачів жартував про нове призначення приміщення – зокрема, Roman Dovzhenko іронічно зауважив, що «ще є час відкрити в ньому Американський університет».

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Бессарабський ринок – історична пам'ятка у стилі модерн, збудована в центрі Києва у 1910–1912 роках за кошти видатного цукрового магната Лазаря Бродського. На момент відкриття будівля була технологічним дивом, де вперше в місті встановили унікальну підземну холодильну систему для зберігання продуктів. За понад століття роботи за локацією міцно закріпився статус найвідомішого, але водночас найдорожчого критого ринку української столиці.

Нагадаємо, Бессарабський ринок у центрі Києва після масштабної реконструкції зіткнувся з глибокою кризою: оновлений простір масово залишають підприємці та заклади харчування. Кореспондент «Главкома» побував на ринку у вересні і на початку, і в розпал робочого дня та побачив численні порожні прилавки й зачинені локації. Тоді на ринку працювало лише кілька продавців, зокрема м'яса та морепродуктів. Також були відкриті кілька кав'ярень.

Наприкінці 2025 року Бессарабський ринок відкрили після масштабного оновлення. Частину простору перетворили на гастрономічний проєкт «Бессарабка. Ринок їжі», який мав поєднати традиційний ринок із сучасним фудхолом. На реконструкцію та запуск гастрономічного простору, за даними Forbes, інвестували близько $3,5 млн. Проєкт передбачав близько 400 посадкових місць та 17 фудкорнерів.

Однак уже через кілька місяців частина закладів почала залишати ринок. У червні повідомлялося про вихід Gelarty та Sushi Icons, закриття «Міністерства десертів», а також згортання роботи «Витача».

За даними Forbes, приблизно через пів року після реконструкції Бессарабський ринок втратив близько третини орендарів. Підприємці серед причин називали низький потік відвідувачів та проблеми з локацією. Тоді ж керівниця гастропростору «Бессарабка. Ринок їжі» Наталія Джулай оголосила про вихід із проєкту. Повідомлялося, що за перші місяці роботи простір не зміг залучити очікувану кількість відвідувачів.

Бессарабський ринок є комунальним підприємством. Частину нинішніх робіт підприємство проводить за власні кошти, отримані від господарської діяльності. У 2025 році КП також уклало договір із «Консерваційно-Реставраційним Центром» на розроблення документації для реставраційних робіт. Водночас раніше на реставрацію будівлі передбачалися кошти з бюджету Києва. За програмою міста на 2019–2022 роки на ці роботи було заплановано 148 млн грн.

У КМДА наголошували, що роботи не мають змінювати історичний вигляд будівлі. У 2024 році заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявляв, що йдеться не про реконструкцію чи перебудову, а про впорядкування внутрішнього простору та відновлення торгових рядів.