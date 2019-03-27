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    У великому італійському ресторані у центрі Києва сталася пожежа

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    У вентиляційній шахті ресторану виникла пожежа на площі 6 кв. м - У великому італійському ресторані у центрі Києва сталася пожежа
    У вентиляційній шахті ресторану виникла пожежа на площі 6 кв. м
    Фото: ДСНС

    Внаслідок пожежі пошкоджена вентиляційна шахта, закопчені стіни та стеля

    У ніч на середу, 27 березня, сталася пожежа у двоповерховій будівлі ресторану на вулиці Січових Стрільців 82, що у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:05.

    На місце події негайно було направлено рятувальників. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що у вентиляційній шахті виникла пожежа на площі 6 кв. м. О 02:35 пожежу було локалізовано, а о 02:41 ліквідовано, інформує прес-служба столичних рятувальників.

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    Внаслідок пожежі пошкоджена вентиляційна шахта, закопчені стіни та стеля приміщення, а також розібрано 1 кв. м покрівлі.

    На місце пожежі виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 12 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі та збитки з’ясовуються.

    Зазначимо, що за вказаною адресою знаходиться великий італійський ресторан Vino e Cucina.

    Як повідомлялося, вранці 27 березня виникла пожежа у будівлі коледжу на вул. Бориспільській, що у Дарницькому районі столиці.

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