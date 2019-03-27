У великому італійському ресторані у центрі Києва сталася пожежа
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Внаслідок пожежі пошкоджена вентиляційна шахта, закопчені стіни та стеля
У ніч на середу, 27 березня, сталася пожежа у двоповерховій будівлі ресторану на вулиці Січових Стрільців 82, що у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:05.
На місце події негайно було направлено рятувальників. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що у вентиляційній шахті виникла пожежа на площі 6 кв. м. О 02:35 пожежу було локалізовано, а о 02:41 ліквідовано, інформує прес-служба столичних рятувальників.
Внаслідок пожежі пошкоджена вентиляційна шахта, закопчені стіни та стеля приміщення, а також розібрано 1 кв. м покрівлі.
На місце пожежі виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 12 чоловік особового складу Київського гарнізону.
Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі та збитки з’ясовуються.
Зазначимо, що за вказаною адресою знаходиться великий італійський ресторан Vino e Cucina.
Як повідомлялося, вранці 27 березня виникла пожежа у будівлі коледжу на вул. Бориспільській, що у Дарницькому районі столиці.