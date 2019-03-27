У Києві горів коледж: студентів екстрено евакуювали



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Пожежа виникла у Київському коледжі комп`ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету

Пожежа виникла в аудиторії на четвертому поверсі коледжу

Сьогодні, 27 березня, виникла пожежа у будівлі коледжу на вул. Бориспільській, що у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:16.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що у 4-поверховому корпусі одного зі столичних коледжів в аудиторії на 4-му поверсі виникло коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням, повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

О 08:32 пожежу на площі 6 кв. м було локалізовано, а о 08:37-ліквідовано.

Ще до приїзду рятувальників у закладі було проведено евакуацію учнів та викладачів.

До гасіння пожежі було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.