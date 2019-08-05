У вересні архів Києва оприлюднить 60 унікальних документів



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Виставка готується у КНУ ім. Т. Шевченка

Виставка буде присвячена історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Державний архів Києва продемонструє 60 унікальних документів, пов’язаних із будівництвом та діяльністю Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Виставка готується в самому університеті, і серед іншого також охопить постать Тараса Шевченка та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

«На сьогодні в Державному архіві міста Києва знаходиться понад 72 тисячі справ щодо життя та історії нашого головного університету імені Тараса Шевченка, ще з 1834 року. Ці унікальні документи вдалося зберегти навіть у дні німецької окупації і вони об’єднанні в окремий фонд № 16. На сьогодні науковці та архівісти опрацьовують документи, аби вже в другій половині вересня показати їх всім охочим», – повідомив заступник голови КМДА.

За його словами, виставку планується відкрити в стінах університету, а згодом – у приміщенні архіву. Архівісти та науковці опрацювавши документи виділили 10 розділів, які, зокрема, демонструються історію та саме будівництво університету – фото та контракт архітектора Вікентія Беретті з майстрами, імператорський указ щодо заснування університету.

Також буде представлено студентське життя 19 століття, навчальний процес в університеті, навчальні зразки дипломів, огляди викладання предметів. Науковці планують розділ із висвітленням постаті Тараса Шевченка та діяльністю Кирило-Мефодіївського товариства, а також презентацію матеріалів про студентів, які загинули в бою під Крутами.

До слова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка очолив ТОП-10 найпопулярніших серед абітурієнтів вузів.