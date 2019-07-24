Шість київських вузів увійшли до ТОП-10 найпопулярніших серед абітурієнтів



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ТОП-10 вишів України очолив Київський національний університет імені Тараса Шевченка

До вишів подано понад 831 тисяч заяв вступників

Найпопулярнішими серед вступників на бакалавра та магістра цього року стали заклади Києва, Львова, Харкова та Дніпра. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

У десятку найпопулярніших увійшли шість вузів столиці.

До вишів подано 831,493 тис. заяв в електронній та паперовій формах. Їх прийом закінчився 22 липня.

Отже, ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 41 412 Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 078 НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 35 242 НУ «Львівська політехніка» – 29 939 Київський національний торговельно-економічний університет – 24 233 Національний авіаційний університет – 22 324 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 19 379 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 18 686 Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 925 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 14 672

Як повідомлялося, у 2019 році більшість вступників обрали для себе філологію, юриспруденцію, менеджмент, сферу IT і педагогіку.