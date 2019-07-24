Шість київських вузів увійшли до ТОП-10 найпопулярніших серед абітурієнтів
ТОП-10 вишів України очолив Київський національний університет імені Тараса Шевченка
До вишів подано понад 831 тисяч заяв вступників
Найпопулярнішими серед вступників на бакалавра та магістра цього року стали заклади Києва, Львова, Харкова та Дніпра. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
У десятку найпопулярніших увійшли шість вузів столиці.
До вишів подано 831,493 тис. заяв в електронній та паперовій формах. Їх прийом закінчився 22 липня.
Отже, ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 41 412
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 078
- НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 35 242
- НУ «Львівська політехніка» – 29 939
- Київський національний торговельно-економічний університет – 24 233
- Національний авіаційний університет – 22 324
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 19 379
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 18 686
- Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 925
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 14 672
Як повідомлялося, у 2019 році більшість вступників обрали для себе філологію, юриспруденцію, менеджмент, сферу IT і педагогіку.