У Вишневому побили активіста, що виступав на захист парку (фото)



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Побитий активіст

Судячи з фото, активіст отримав численні гематоми обличчя

У Вишневому Києво-Святошинського району на Київщині (передмістя столиці) побили активіста Ігоря Гришачова. Про це повідомив депутат Київської обласної ради, адвокат Роман Тітікало.

За його словами, побиття сталося 8 серпня. У ньому взяли участь двоє молодиків.

«Ігор щодня окрім неділі на 7-му ранку ходить на тренування до спортзалу в житловому комплексі Акварелі. Сьогодні, коли він йшов до спортзалу, на підході до нього, з-за кутка вискочив хлопець і вдарив його. Одразу ж збоку підбіг другий й обоє почали його бити. Припинили бити лише тоді, коли почали кричати люди», - написав Тітікало у Facebook.

Депутат пояснив, що активіст виступає на захист парку площею 10 га у Вишневому по вул. Святошинській, який намагається забудувати ТОВ «Євро 2000». За його словами, ця компанія не володіє необхідним пакетом документів для будівництва.

«Рішення міської ради про відведення землі ніхто не бачив, договір оренди теж, але будівництво триває, влада бездіє, а небайдужих людей вбивають», - заявив Тітікало.

Нагадаємо, у Києві невідомі вбили активіста ГО «Біличанський рибалка» Миколу Ярему, який перебував на нічному чергуванні на базі Святошинського озера №15. Трагедія сталася вночі 26 березня.