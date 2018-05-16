У військовій частині у Києві знайдено тіло строковика

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Тіло витягли з водойми на території військової частини

Минулої доби у Подільському районі Києва на території військової частини було виявлено тіло військовослужбовця. Причину смерті наразі встановити не вдалось. Про це повідомили УНН джерела в медичному закладі.

Так, зранку 15 травня до медиків надійшов виклик щодо тіла чоловіка, виявленого на території військової частини в Подільському районі столиці.

Загиблим виявився 20-річний військовослужбовець-строковик з Хмельницької області. Тіло витягли з водойми на території військової частини, після чого викликали «швидку».

Обставини смерті хлопця невідомі, зазначили лікарі.

Нагадаємо, 9 травня у Києві на проспекті Перемоги неподалік метро «Житомирська» авто на смерть збило військовослужбовця, який перебігав дорогу