  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У військовій частині у Києві знайдено тіло строковика

    • Розсилка

    Тіло витягли з водойми на території військової частини

    Минулої доби у Подільському районі Києва на території військової частини було виявлено тіло військовослужбовця. Причину смерті наразі встановити не вдалось. Про це повідомили УНН джерела в медичному закладі.

    Так, зранку 15 травня до медиків надійшов виклик щодо тіла чоловіка, виявленого на території військової частини в Подільському районі столиці.

    Читайте також

    Загиблим виявився 20-річний військовослужбовець-строковик з Хмельницької області. Тіло витягли з водойми на території військової частини, після чого викликали «швидку».

    Обставини смерті хлопця невідомі, зазначили лікарі.

    Нагадаємо, 9 травня у Києві на проспекті Перемоги неподалік метро «Житомирська» авто на смерть збило військовослужбовця, який перебігав дорогу

    Читайте також
    Хмельниччина Київ смерть військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ