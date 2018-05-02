Гройсман розповів, чому зараз немає можливості підвищити мінімалку

«Я вважаю, що в цьому році середня заробітна плата вже може бути близько 10 тис. грн» - сказав Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що на цей момент в Україні немає можливості для прийняття рішення про підвищення мінімальної заробітної плати. Про це глава уряду заявив у середу, 2 травня, в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна. [READ_MORE] «Ми зробили дуже системний крок, який, на мій погляд, відкрив ще одну можливість, а саме



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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

«Я вважаю, що в цьому році середня заробітна плата вже може бути близько 10 тис. грн» - сказав Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що на цей момент в Україні немає можливості для прийняття рішення про підвищення мінімальної заробітної плати. Про це глава уряду заявив у середу, 2 травня, в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна.

«Ми зробили дуже системний крок, який, на мій погляд, відкрив ще одну можливість, а саме розморозити взагалі заробітні плати. Можна сказати, що ми почали повертати борги працюючим українцям, тому що їхня праця довгий час був недооцінена. Мінімальна заробітна плата підштовхнула середню зарплату. Я вважаю, що в цьому році середня заробітна плата вже може бути близько 10 тис. грн», - сказав Гройсман.

На думку прем'єра, досягти рівня середньої зарплати в 10 тис. грн буде можливо навіть у разі, якщо мінімальна зарплата не буде підвищена до 4,2 тис. гривень.

«Мінімалка залежить від розвитку національної економіки. Вона має бути підсильною для роботодавців. Окрім того, вона тягне за собою й бюджетні витрати. Це все має бути збалансованим. 3,2 тис. грн - це був наш чіткий розрахунок. Тому будемо йти далі. І як економіка буде реагувати, так ми й будемо рухатися далі», - підкреслив він.

При цьому Гройсман зазначив, що виступає за те, щоб і мінімальна, і галузеві зарплати зростали.

«Сподіваюся на те, що ми зможемо це робити надалі, але зараз можливості для такого рішення немає», - констатував глава уряду.