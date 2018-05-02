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    Економіка та фінанси

    Гройсман розповів, чому зараз немає можливості підвищити мінімалку

    «Я вважаю, що в цьому році середня заробітна плата вже може бути близько 10 тис. грн» - сказав Гройсман
    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що на цей момент в Україні немає можливості для прийняття рішення про підвищення мінімальної заробітної плати. Про це глава уряду заявив у середу, 2 травня, в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна. [READ_MORE] «Ми зробили дуже системний крок, який, на мій погляд, відкрив ще одну можливість, а саме
    • Сьогодні, 15:34
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    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман
    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

    «Я вважаю, що в цьому році середня заробітна плата вже може бути близько 10 тис. грн» - сказав Гройсман

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що на цей момент в Україні немає можливості для прийняття рішення про підвищення мінімальної заробітної плати. Про це глава уряду заявив у середу, 2 травня, в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна.

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    «Ми зробили дуже системний крок, який, на мій погляд, відкрив ще одну можливість, а саме розморозити взагалі заробітні плати. Можна сказати, що ми почали повертати борги працюючим українцям, тому що їхня праця довгий час був недооцінена. Мінімальна заробітна плата підштовхнула середню зарплату. Я вважаю, що в цьому році середня заробітна плата вже може бути близько 10 тис. грн», - сказав Гройсман.

    На думку прем'єра, досягти рівня середньої зарплати в 10 тис. грн буде можливо навіть у разі, якщо мінімальна зарплата не буде підвищена до 4,2 тис. гривень.

    «Мінімалка залежить від розвитку національної економіки. Вона має бути підсильною для роботодавців. Окрім того, вона тягне за собою й бюджетні витрати. Це все має бути збалансованим. 3,2 тис. грн - це був наш чіткий розрахунок. Тому будемо йти далі. І як економіка буде реагувати, так ми й будемо рухатися далі», - підкреслив він.

    При цьому Гройсман зазначив, що виступає за те, щоб і мінімальна, і галузеві зарплати зростали.

    «Сподіваюся на те, що ми зможемо це робити надалі, але зараз можливості для такого рішення немає», - констатував глава уряду.

     

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