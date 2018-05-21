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    У жителя Бучі поліція виявила цілий арсенал зброї

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    У жителя Бучі поліція виявила цілий арсенал зброї

    Поліція вилучила 14 магазинів від автомата «Калашникова», 412 набоїв різного калібру, сім кулеметних стрічок та гладкодульну рушницю

    На Київщині продовжується оперативно-профілактична операція «Зброя та вибухівка». Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Під час проведення санкціонованого обшуку в м. Буча у квартирі місцевого жителя працівниками поліції було виявлено та вилучено 14 магазинів від автомата «Калашникова», сім предметів, зовні схожих на кулеметні стрічки, споряджені набоями в кількості 261 штука калібру 7.92.

    Також було вилучено 116 набоїв калібру 7.62, 13 набоїв калібру 9 мм з маркуванням «MAKAROV 9 mm», 2 набої калібру 5.45, дві планки, споряджені набоями калібру 7.92 в кількості 20 штук та гладкодульну рушницю «BENELLI» 12 калібру без відповідних дозвільних документів.

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    У жителя Бучі поліція виявила цілий арсенал зброї
    У жителя Бучі поліція виявила цілий арсенал зброї
    У жителя Бучі поліція виявила цілий арсенал зброї
    У жителя Бучі поліція виявила цілий арсенал зброї

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Вилучені речові докази направлені на проведення експертизи. Порушника затримано в порядку статті 208 КПК України.

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