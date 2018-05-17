У жителя Київщини вилучено снаряд для ураження повітряних і наземних цілей

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Поліція проводить операцію «Зброя та вибухівка»

Правопорушник пояснив, що зазначений предмет знайшов у лісі

На території Київської області продовжується оперативно-профілактична операція «Зброя та вибухівка». Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Так, під час проведення санкціонованого обшуку в м. Славутич, у домоволодінні місцевого жителя працівники поліції виявили та вилучили предмет, зовні схожий на набій з осколково-фугасно-запалювальним снарядом, який призначений для ураження повітряних та наземних цілей при стрільбі із артилерійських комплексів, калібру 23 мм.

Правопорушник пояснив, що зазначений предмет знайшов у лісовому масиві під час збирання грибів біля с. Неданчичі Чернігівської області, де за контрактом проходив службу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Вилучений речовий доказ направлено на проведення відповідної експертизи.

Як повідомлялося, на одній з вулиць міста Бровари, що під Києвом, поліцейські зупинили підозрілого перехожого. Під час поверхневого огляду у рюкзаку 35-річного чоловіка правоохоронці виявили дві гранати Ф-1. З якою метою він переносив небезпечні предмети наразі встановлюється