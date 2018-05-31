У зоні відчуження ЧАЕС висаджено понад мільйон дерев

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Висадження сіянців у зоні відчуження

За рік поновилося близько 300 га лісу

Під час весняної лісокультурної кампанії працівники Державного підприємств «Північна Пуща» висадили 1,2 млн сіянців, що забезпечило лісовідновлення на 94,5 га. Окрім того, за рік природним шляхом поновилося ще близько 200 га лісу. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

«Лісовідновлювальні роботи у зоні відчуження дуже важливі, адже ліс – це наш природний бар’єр між щільно забрудненою територією навколо ЧАЕС та прилеглими землями. Він запобігає винесенню радіонуклідів за межі зони відчуження», – підкреслює голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук.

Висадка сіянців відбувається на згарниках минулих років і сприяє відновленню біологічного розмаїття на цих територіях. Для заліснення використовують сосну та дуб, які поширені у цьому регіоні. Усі сіянці вирощені працівниками ДСП «Північна Пуща» у розсадниках підприємства.

На осінь заплановано продовження кампанії з висадки дерев на площі 55,5 га з використанням ще 450 тис. сіянців. Сприяння природному лісовідновленню проводитиметься на 250 га.