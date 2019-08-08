Українські богатирі перекриють Хрещатик у суботу



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10 серпня на Хрещатику відбудеться фестиваль «Сильні України»

У суботу, 10 серпня, в столиці відбудеться фестиваль «Сильні України». Під час підготовки локації та впродовж фестивалю частина вулиці Хрещатик (від перетину з вулицею Прорізною до перетину з вулицею Богдана Хмельницького) буде закрита для автомобільного руху. Так, відповідно до розпорядженням КМДА № 1402, заборона руху всіх видів транспортних засобів триватиме із 20:00 9 серпня до 06:00 11 серпня.

У рамках фестивалю відбудеться турнір «Найсильніша родина України», шоу «Богатирі проти вантажівок», демонстрація фільму «Іван Сила», показові виступи стронгменів, а також стенди, присвячені легендарним «Сильним України». Змагання входитимуть до рейтингу вищої та першої ліг.

Відповідальність за підготовку та проведення заходу несе ініціатор його проведення – громадська організація «Федерація стронгмену України». Вона має розробити, погодити з Управлінням патрульної поліції в Києві та подати на затвердження Департаменту транспортної інфраструктури відповідні схеми організації дорожнього руху.

Федерація також зобов’язана погодити з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва схеми організації торгівельного процесу на території проведення свята. А також подбати про встановлення туалетних модульних кабін, додаткових урн, контейнерів для збору побутових відходів та своєчасне вивезення сміття і прибирання території.