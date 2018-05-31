Українські «зірки» і 300 пар молодят: на Співочому полі відбудеться «Велике весілля»

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MONATIK, Білик і Полякова заспівають на Співочому полі

У неділю, 3 червня, у головному київському event-парку цього літа відбудеться грандіозний концерт «Велике весілля». На Співочому полі в один день заспівають Монатік, Олег Винник, Ольга Полякова, Ірина Білик, Мelovin, Олександр Пономарьов і ще 50 українських артистів. Фішкою івенту стане участь в ньому 300 пар молодят.

«І це ще не все! Щоб остаточно закріпити за собою статус головного event-парку столиці протягом літа ми проведемо кілька концертів такого масштабу, - ділиться планами керівник компанії Grand Event Денис Погорілко. - Так, слідом за «Великий весіллям», ми спільно з партнерами порадуємо киян і гостей міста великим рок-концертом, оперним фестивалем О-fest та виступами ТОП-артистів в рамках Великої виставки квітів і святкування Дня козака».

Нагадаємо, протягом усього літа на території парку працюють тюбинг-гірки, мотузковий парк та дитячі атракціони.

Концерт «Велика весілля» відбудеться за адресою: Співоче поле, вул. Лаврська, 33.

Старт: о 14:00