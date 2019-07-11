Уродженець Донецької області влаштував бійку на Майдані



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Поліція затримала молодика, який влаштував конфлікт

Під час затримання дебошир чинив опір працівнику поліції

Близько 03:30 ночі на Майдані Незалежності у Києві між компанією молодиків виник конфлікт. Повідомлення про це надійшло до Шевченківського управління поліції.

«Оперативний черговий направив за адресою слідчо-оперативну групу та співробітників карного розшуку. Піший патруль, який був неподалік, оперативно зреагував на повідомлення. Однак під час затримання правопорушник здійснив опір працівнику поліції та намагався завдати йому декілька ударів», - повідомила пресслужба поліції Києва.

20-річного уродженця Донецької області затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що молодик раніше судимий за скоєння грабежу.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомили про підозру та на даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 липня в «Арена Сіті» в центрі Києва сталася бійка з різаниною. В результаті конфлікту постраждав чоловік - охоронець кафе Linas.