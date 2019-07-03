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    У центрі Києва кавказці влаштували різанину, не бажаючи оплачувати рахунок у кафе (фото, відео)

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    Двоє чоловіків кавказької зовнішності відпочивали в ресторані і відмовилися оплачувати рахунок - У центрі Києва кавказці влаштували різанину, не бажаючи оплачувати рахунок у кафе (фото, відео)
    Двоє чоловіків кавказької зовнішності відпочивали в ресторані і відмовилися оплачувати рахунок
    Фото: Інформатор

    Поранення отримав охоронець кафе

    У середу, 3 липня, в «Арена Сіті» в центрі Києва сталася бійка з різаниною. В результаті конфлікту постраждав чоловік - охоронець кафе Linas.

    Все сталося близько 8:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами працівників закладу, двоє чоловіків кавказької національності відпочивали в ресторані. Коли підійшов час оплачувати рахунок, то відвідувачі вирішили піти, не заплативши. У цей момент підійшла охорона і попросила внести необхідну суму. Зазначимо, що рахунок був відкритий ще о 01:41 і сума до оплати становила 3773 гривні. Почався конфлікт, який переріс у бійку.

    Під час бійки один з відпочивальників дістав ніж і поранив охоронця в руку. У чоловіка різана рана лівої руки. Йому надавали допомогу медики.

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    У центрі Києва кавказці влаштували різанину, не бажаючи оплачувати рахунок у кафе (фото, відео)
    У центрі Києва кавказці влаштували різанину, не бажаючи оплачувати рахунок у кафе (фото, відео)
    У центрі Києва кавказці влаштували різанину, не бажаючи оплачувати рахунок у кафе (фото, відео)
    У центрі Києва кавказці влаштували різанину, не бажаючи оплачувати рахунок у кафе (фото, відео)
    У центрі Києва кавказці влаштували різанину, не бажаючи оплачувати рахунок у кафе (фото, відео)
    У центрі Києва кавказці влаштували різанину, не бажаючи оплачувати рахунок у кафе (фото, відео)
    У центрі Києва кавказці влаштували різанину, не бажаючи оплачувати рахунок у кафе (фото, відео)
    У центрі Києва кавказці влаштували різанину, не бажаючи оплачувати рахунок у кафе (фото, відео)
    У центрі Києва кавказці влаштували різанину, не бажаючи оплачувати рахунок у кафе (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Також одна з відвідувачок розповіла, що один з чоловіків украв у неї телефон. Дівчина відпочивала в іншому кінці закладу. Потім її телефон пропав, а знайшла вона його на столі у нападника.

    Тепер в ситуації будуть розбиратися правоохоронці. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, поліції охорони, слідчо-оперативна група і медики. Деталі встановлюються.

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