Уродженець Житомирщини отримав строк за пограбування жінки у Києві



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Зловмисник вихопив із рук перехожої жінки сумку та втік

Подільський районний суд Києва засудив уродженця Житомирщини до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки за пограбування перехожої у столиці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Подія трапилася у червні у Подільському районі Києва. Тоді до поліції звернулася жінка, яка повідомила про пограбування.

Працівники поліції, які прибули на виклик, встановили: зловмисник ззаду підійшов до перехожої та вдарив її. У результаті жінка не втрималася і впала на землю. Потім нападник забрав її сумку і втік.

Потерпіла надала детальний опис правопорушника, за яким правоохоронці розпочали пошуки. Неподалік від місця вчинення злочину вони помітили чоловіка, якого згодом затримали. Зловмисником виявився 43-річний уродженець Житомирщини.

Вироком Подільського районного суду міста Києва за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, зловмисника засуджено до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Як повідомлялося, за минулу добу до органів внутрішніх справ столиці надійшло 498 повідомлень про скоєння злочинів.