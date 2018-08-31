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    Уродженець Житомирщини отримав строк за пограбування жінки у Києві

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    Уродженець Житомирщини отримав строк за пограбування жінки у Києві

    Зловмисник вихопив із рук перехожої жінки сумку та втік

    Подільський районний суд Києва засудив уродженця Житомирщини до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки за пограбування перехожої у столиці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Подія трапилася у червні у Подільському районі Києва. Тоді до поліції звернулася жінка, яка повідомила про пограбування.

    Працівники поліції, які прибули на виклик, встановили: зловмисник ззаду підійшов до перехожої та вдарив її. У результаті жінка не втрималася і впала на землю. Потім нападник забрав її сумку і втік.

    Потерпіла надала детальний опис правопорушника, за яким правоохоронці розпочали пошуки. Неподалік від місця вчинення злочину вони помітили чоловіка, якого згодом затримали. Зловмисником виявився 43-річний уродженець Житомирщини.

    Вироком Подільського районного суду міста Києва за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, зловмисника засуджено до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

    Як повідомлялося, за минулу добу до органів внутрішніх справ столиці надійшло 498 повідомлень про скоєння злочинів.

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