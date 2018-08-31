За добу у столиці скоєно майже 500 злочинів



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Скоєння грабежу

У четвер у Києві сталося 195 крадіжок

За минулу добу до органів внутрішніх справ столиці надійшло 498 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Серед них: тяжкі тілесні ушкодження – 2; розбійні напади - 2; грабежі – 14; хуліганства - 4; крадіжки – 195; заволодіння автотранспортом - 5.

У поліції повідомляють, що у 128 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, 30 серпня на спецлінію 102 зателефонував невідомий та повідомив про закладену вибухівку в адміністративній будівлі на вулиці Івана Мазепи в Печерському районі Києва. У результаті ретельної перевірки усіх приміщень будівлі вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявили. На період перевірки евакуйовували близько 30 осіб.