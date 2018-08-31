  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За добу у столиці скоєно майже 500 злочинів

    • Розсилка
    Скоєння грабежу - За добу у столиці скоєно майже 500 злочинів
    Скоєння грабежу

    У четвер у Києві сталося 195 крадіжок

    За минулу добу до органів внутрішніх справ столиці надійшло 498 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Серед них: тяжкі тілесні ушкодження – 2; розбійні напади - 2; грабежі – 14; хуліганства - 4; крадіжки – 195; заволодіння автотранспортом - 5.

    У поліції повідомляють, що у 128 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, 30 серпня на спецлінію 102 зателефонував невідомий та повідомив про закладену вибухівку в адміністративній будівлі на вулиці Івана Мазепи в Печерському районі Києва. У результаті ретельної перевірки усіх приміщень будівлі вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявили. На період перевірки евакуйовували близько 30 осіб.

    Читайте також
    Київ пограбування злочинність поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ