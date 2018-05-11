В аеропорту «Бориспіль» автобус спровокував масштабну ДТП
- Сьогодні, 14:37
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ДТП спровокував водій автобуса
ДТП сталася за участю автобуса і трьох автомобілів
На території Міжнародного аеропорту «Бориспіль» водій автобуса спровокував ДТП за участю загалом чотирьох автомобілів. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Борисполя.
Дорожня пригода сталася у четвер, 10 травня, близько 18-ї години.
«Водій автобуса Neoplan не дотримався безпечної дистанції й здійснив зіткнення із автомобілем Skoda Superb. Внаслідок цього ще два авто отримали механічні пошкодження», - повідомили у відомстві.
Інспектори склали на водія автобуса протокол за ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП), вилучили водійське посвідчення та видали тимчасовий дозвіл.
Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.