В аеропорту «Київ» через негоду не зміг сісти літак



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Аеропорт «Київ» не прийняв два рейси через негоду

Літак Варшава - Київ покружляв над аеропортом і повернувся назад

Міжнародний аеропорт «Київ» імені Сікорського (Жуляни) в ніч на середу, 13 лютого, відмінив два рейси через несприятливі погодні умови. Про це повідомила керівник прес-служби аеропорту Галина Богданенко, повідомляє «Укрінформ».

«Вночі через метеоумови було скасовано два рейси: Варшава - Київ авіакомпанії LOT і Київ - Ізмір авіакомпанії Pegasus», - пояснила Богданенко.

Як повідомили агентству пасажири рейсу Варшава - Київ, їх літак покружляв над аеропортом і, не отримавши дозволу на посадку, повернувся до Варшави. Керівник прес-служби аеропорту запевнила, що зараз аеропорт працює у штатному режимі.

Згідно з інформацією на онлайн-табло аеропорту «Київ», рейс LO749 авіакомпанії LOT повинен прибути з Варшави вчасно - о 22:55. Водночас, у розкладі на виліт з аеропорту на 13 лютого немає рейсів в Ізмір.