В аеропорту «Київ» розповіли про найпопулярніші маршрути 2017 року

Якщо ж говорити про внутрішні напрямки, то найчастіше українці літали зі столиці до Одеси, Запоріжжя та Львова

Найчастіше з аеропорту «Київ» пасажири відлітали до столиці Білорусі Мінська. Про це повідомляє прес-служба аеропорту. За 2017 рік Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив на приліт і виліт 1,85 млн пасажирів. Це на 64,2% більше, ніж за 2016 рік. Серед найпопулярніший міжнародних напрямків летовище відзначає



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Якщо ж говорити про внутрішні напрямки, то найчастіше українці літали зі столиці до Одеси, Запоріжжя та Львова

Найчастіше з аеропорту «Київ» пасажири відлітали до столиці Білорусі Мінська.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

За 2017 рік Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив на приліт і виліт 1,85 млн пасажирів. Це на 64,2% більше, ніж за 2016 рік.

Серед найпопулярніший міжнародних напрямків летовище відзначає Мінськ (Білорусь), Дубай (ОАЕ) та Будапешт (Угорщина). У топ-10 напрямків також розмістилися Анкара та Анталья (Туреччина), Шарм-ель-Шейх (Єгипет), Варшава (Польща), Рим (Італія).

Якщо ж говорити про внутрішні напрямки, то найчастіше українці літали зі столиці до Одеси, Запоріжжя та Львова.