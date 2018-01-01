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    В аеропорту «Київ» розповіли про найпопулярніші маршрути 2017 року

    Якщо ж говорити про внутрішні напрямки, то найчастіше українці літали зі столиці до Одеси, Запоріжжя та Львова
    Найчастіше з аеропорту «Київ» пасажири відлітали до столиці Білорусі Мінська. Про це повідомляє прес-служба аеропорту. За 2017 рік Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив на приліт і виліт 1,85 млн пасажирів. Це на 64,2% більше, ніж за 2016 рік.  Серед найпопулярніший міжнародних напрямків летовище відзначає
    • Сьогодні, 18:54
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    Якщо ж говорити про внутрішні напрямки, то найчастіше українці літали зі столиці до Одеси, Запоріжжя та Львова

    Найчастіше з аеропорту «Київ» пасажири відлітали до столиці Білорусі Мінська.

    Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

    За 2017 рік Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив на приліт і виліт 1,85 млн пасажирів. Це на 64,2% більше, ніж за 2016 рік. 

    Серед найпопулярніший міжнародних напрямків летовище відзначає Мінськ (Білорусь), Дубай (ОАЕ) та Будапешт (Угорщина). У топ-10 напрямків також розмістилися Анкара та Анталья (Туреччина), Шарм-ель-Шейх (Єгипет), Варшава (Польща), Рим (Італія).

    Якщо ж говорити про внутрішні напрямки, то найчастіше українці літали зі столиці до Одеси, Запоріжжя та Львова.

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