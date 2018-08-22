В аеропорту «Київ» затримано громадянина Індії, якого розшукував Інтерпол



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Громадянин Індії перебував у розшуку за вчинення крадіжки на території Кувейту

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску «Київ» виявили іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Інцидент стався у понеділок, 20 серпня.

«У пункті пропуску «Жуляни», під час оформлення пасажирів, які прибули із Дубай, стосовно одного з подорожувальників відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Як з’ясувалось, 33-річний громадянин Індії перебував у розшуку за вчинення крадіжки на території Держави Кувейт», - йдеться в повідомленні.

Порушника передано представникам Національної поліції встановленим порядком. Поінформовано Укрбюро в Києві.