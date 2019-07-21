В Ірпені дві ритуальні служби не поділили мерця: сталася бійка зі стріляниною



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Працівник ритуальної служби відкрив стрілянину з ПМР калібру 9 мм Фото: Нацполіція

Поранення отримав 26-річний житель смт Ворзель

У місті Ірпінь стався конфлікт між двома організаціями, котрі займаються ритуальними послугами. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

«Приїхали вони забирати мерця, вчинили між собою бійку, потім стрільбу з травматичної зброї», - написав він.

Конфлікт стався серед групи людей.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області, «старший чоловік, грубо порушуючи громадський порядок, діючи з особливою зухвалістю наніс кулаком удар в обличчя молодшому опоненту». Потім він вихопив пістолет і здійснив два постріли.

Потерпілого 26-річного жителя смт Ворзель доправлено до лікарні. Медики діагностували непроникаюче вогнепальне поранення лівої підключичної ділянки та передньої черевної стінки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції. Там поліцейські виявили та вилучили зброю «ПМР» калібру 9 мм, дозвільні документи, магазин та шість набоїв з гумовими кулями.

Також вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання автотранспорт учасників конфлікту.

Стрілком виявився 59-річний житель смт Гостомель. Він зараз затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Триває слідство.