В історичному центрі Києва з’явиться 100-метрова висотка



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Біля входу в метро на ст. «Палац Україна» побудують готельно-офісний комплекс

На вул. Велика Васильківська (колишня вул. Червоноармійська), 107-109 у Києві побудують готельно-офісний комплекс з об’єктами обслуговування та гостьовим паркінгом.

ТОВ «Укржитлобуд» отримало містобудівні умови та обмеження для проектування багатофункціонального комплексу. Ці МУО були затверджені Департаментом містобудування КМДА у червні 2018 року.

Згідно з цим документом, нове будівництво планується на двох ділянках – 0,64 га та 0,21 га. Перша належить «Укржитлобуду» на праві приватної власності, а другу фірма орендує у міста. Відзначимо, що ці ділянки знаходяться прямо біля входу в метро на ст. «Палац Україна».

Цільове призначення цих ділянок, вказане у МУО, – для будівництва готельно-офісного комплексу з об’єктами обслуговування та гостьовим паркінгом.

Відзначимо, що останнім часом у Києві зустрічалися випадки будівництва житла під виглядом готелю. Якщо говорити про ділянки «Укржитлобуду», то, відповідно до Генплану, – це територія громадських будівель та споруд, де будівництво житла заборонено.

Запланована висота будівлі – близько 100 метрів. Варто наголосити, що ділянка, на якій запланована висотка, входить до Центрального історичного ареалу Києва, де заборонено будівництво вище 27 метрів

Джерело: Наші гроші