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    В Києві пройде фестиваль «співочих» хризантем

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    В Києві пройде фестиваль «співочих» хризантем

    У жовтні на Співочому полі відбудеться фестиваль хризантем

    5 жовтня на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» стартує фестиваль хризантем. Це остання традиційна виставка квітів у році. Тому організатори замислили дещо надзвичайне.

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    Цього разу квіти будуть «співати» - від кожної композиції лунатиме музика, посилюючи враження гостей Співочого поля від побаченого.

    Темою квіткового фестивалю стане розмаїття музичних жанрів, які будуть вже традиційно представлені у вигляді 10 масштабних квіткових композицій загальною площею майже 2000 кв. м.

    Але дивувати гостей будуть не лише квітковими шедеврами, - у парку будуть організовані чисельні зони відпочинку для дорослих та дітей, а також зони сімейного дозвілля.

    На відвідувачів чекатимуть святкова програма вихідного дня, кінотеатр просто неба, ярмарок квітів та розсади, алея хендмейду та сувенірів, тематичні фотозони та арт-інсталяції.

    Виставка триватиме до 28 жовтня.

    Виставка працюватиме з 9:00 до 21:00, без вихідних.

    Адреса: вул. Лаврська, 33.

    Вхід: 50 гривень – дорослий квиток, дитячий - 25 гривень.

    Для дітей до 7 років, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів 1 та 2 групи та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.

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    Київ музика виставка фестиваль квіти
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