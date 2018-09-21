В Києві пройде фестиваль «співочих» хризантем



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У жовтні на Співочому полі відбудеться фестиваль хризантем

5 жовтня на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» стартує фестиваль хризантем. Це остання традиційна виставка квітів у році. Тому організатори замислили дещо надзвичайне.

Цього разу квіти будуть «співати» - від кожної композиції лунатиме музика, посилюючи враження гостей Співочого поля від побаченого.

Темою квіткового фестивалю стане розмаїття музичних жанрів, які будуть вже традиційно представлені у вигляді 10 масштабних квіткових композицій загальною площею майже 2000 кв. м.

Але дивувати гостей будуть не лише квітковими шедеврами, - у парку будуть організовані чисельні зони відпочинку для дорослих та дітей, а також зони сімейного дозвілля.

На відвідувачів чекатимуть святкова програма вихідного дня, кінотеатр просто неба, ярмарок квітів та розсади, алея хендмейду та сувенірів, тематичні фотозони та арт-інсталяції.

Виставка триватиме до 28 жовтня.

Виставка працюватиме з 9:00 до 21:00, без вихідних.

Адреса: вул. Лаврська, 33.

Вхід: 50 гривень – дорослий квиток, дитячий - 25 гривень.

Для дітей до 7 років, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів 1 та 2 групи та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.