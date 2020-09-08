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    В Києві співробітник СБУ «кришував» путан

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    У Києві співробітник СБУ підозрюється в прикритті проституції - В Києві співробітник СБУ «кришував» путан
    У Києві співробітник СБУ підозрюється в прикритті проституції
    Фото: dbr.gov.ua

    Силовик систематично отримував хабарі від жінок, які займаються проституцією

    Співробітника СБУ підозрюють у прикритті проституції в Києві.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    «Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань... завершили досудове розслідування щодо працівника Центрального апарату Служби безпеки України за підозрою в зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 КК України)», - сказано в повідомленні.

    Як встановили правоохоронці, співробітник СБУ систематично вимагав та отримував неправомірну вигоду від громадянок, які незаконно займаються наданням послуг інтимного характеру, за неповідомлення про виявлене правопорушення компетентних органів і непритягнення до відповідальності правопорушниць.

    Тепер, у разі доведення провини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

    Нагадаємо, що раніше в Одесі двох копів затримали за вимагання грошей у сутенерів. Правоохоронці вимагали 2,5 тисячі доларів від осіб, які надають платні інтимні послуги, за те, щоб не притягати їх до відповідальності.

    СБУ послуги інтимні послуги
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