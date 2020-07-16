В Одесі двоє копів «кришували» путан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полісменам загрожує від 5 до 10 років в’язниці з конфіскацією майна

Підозрювані є оперуповноваженими управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми

Слідчі Державного бюро розслідувань в Одесі повідомили про підозру двом співробітникам Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції в Одеській області, в одержанні хабарів за «кришування» проституції. Про це сьогодні інформують в пресслужбі ДБР.

«Оперуповноважені вимагали 2500 доларів від осіб, які надають платні інтимні послуги на території міста Одеса. Натомість обіцяли не притягувати їх до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 181-1 КУпАП (заняття проституцією) та сприяти у подальшій протиправній діяльності», – йдеться в повідомленні.

У ДБР проінформували, що поліцейські були затримані після переказу на картковий рахунок чергового траншу хабаря у сумі 24 200 грн. За місцем роботи і проживання затриманих було проведено обшуки. Їм повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Якщо їхню провину доведуть у суді, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

«Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – додали в ДБР.