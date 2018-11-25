В Києві йшов сніг: дорожники вивели техніку на вулиці (фото)



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Наразі сніг у столиці зупинився

Першочергово обробка посипальними матеріалами проводилась на вулицях із складними умовами руху

Сьогодні вночі в столиці погіршились погодні умови і розпочався невеликий сніг. О 02.30 ночі, спецтехніка підприємств комунальної корпорації «Київавтодор2 була розташована на вихідних позиціях, а з 03.30 було розпочато превентивну обробку доріг та тротуарів протиожеледними матеріалами. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

З першим снігом, о 05.10, автодорівці розпочали обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами, аби не допустити зниження рівня безпеки руху. До роботи було задіяно 237 одиниць спеціальної техніки та бригади з ручного прибирання.

Першочергово обробка посипальними матеріалами проводилась на вулицях із складними умовами руху, головних магістралях, мостах, спусках та підйомах, вулицях, по яких проходять маршрути руху громадського транспорту, заявили на підприємстві.

«Наразі сніг у столиці зупинився, проте автодорівці уважно слідкують за ситуацією на вулично-дорожній мережі столиці, у разі початку снігопаду кількість техніки буде максимально збільшено», - обіцяє «Київавтодор».