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    В Києві йшов сніг: дорожники вивели техніку на вулиці (фото)

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    Наразі сніг у столиці зупинився - В Києві йшов сніг: дорожники вивели техніку на вулиці (фото)
    Наразі сніг у столиці зупинився

    Першочергово обробка посипальними матеріалами проводилась на вулицях із складними умовами руху

    Сьогодні вночі в столиці погіршились погодні умови і розпочався невеликий сніг. О 02.30 ночі, спецтехніка підприємств комунальної корпорації «Київавтодор2 була розташована на вихідних позиціях, а з 03.30 було розпочато превентивну обробку доріг та тротуарів протиожеледними матеріалами. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

    З першим снігом, о 05.10, автодорівці розпочали обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами, аби не допустити зниження рівня безпеки руху. До роботи було задіяно 237 одиниць спеціальної техніки та бригади з ручного прибирання.

    Першочергово обробка посипальними матеріалами проводилась на вулицях із складними умовами руху, головних магістралях, мостах, спусках та підйомах, вулицях, по яких проходять маршрути руху громадського транспорту, заявили на підприємстві.

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    В Києві йшов сніг: дорожники вивели техніку на вулиці (фото)
    В Києві йшов сніг: дорожники вивели техніку на вулиці (фото)
    В Києві йшов сніг: дорожники вивели техніку на вулиці (фото)
    В Києві йшов сніг: дорожники вивели техніку на вулиці (фото)
    В Києві йшов сніг: дорожники вивели техніку на вулиці (фото)
    В Києві йшов сніг: дорожники вивели техніку на вулиці (фото)
    В Києві йшов сніг: дорожники вивели техніку на вулиці (фото)
    В Києві йшов сніг: дорожники вивели техніку на вулиці (фото)

    «Наразі сніг у столиці зупинився, проте автодорівці уважно слідкують за ситуацією на вулично-дорожній мережі столиці, у разі початку снігопаду кількість техніки буде максимально збільшено», - обіцяє «Київавтодор».

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