В київському супермаркеті чоловік намагався скрутити шию дитині: відео



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Дитину врятувала його мама, яка відтягнула нападника

У Києві п'яний чоловік намагався скрутити шию дитині. Все це сталося в супермаркеті на вул. Павла Тичини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

9-річний хлопчик разом зі своєю мамою стояв біля каси в супермаркеті. У цей момент до дитини підійшов чоловік, взяв його за голову та намагався йому скрутити шию. Мама хлопчика одразу накинулася на нападника, почала лупцювати, тоді він відпустив дитину та впав.

Чоловіка затримали охоронці супермаркету та тримали до приїзду правоохоронців. Вже на місці поліцейські встановили, що нападник був п'яний, у його крові виявили 3,09 проміле алкоголю.

Затриманий виявився місцевим жителем 1977 року народження.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за статтею «Хуліганство», а суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

За інформацією поліції, чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, йому загрожує до 5 років обмеження волі.