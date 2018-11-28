В Міноборони під час щоденного церемоніалу вшанували загиблих воїнів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні Дзвін Пам’яті прозвучав тричі

Сьогодні, 28 листопада, на території Міністерства оборони відбувся ранковий церемоніал вшанування українських героїв, які загинули цього дня в різні роки внаслідок російської збройної агресії на сході України. Про це інформує Міністерство оборони.

В щоденному ранковому церемоніалі вшанування полеглих українських захисників взяли участь офіцери та працівники ЗС України структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу, військовослужбовці київського гарнізону.

Сьогодні, 28 листопада, Дзвін прозвучав тричі…

Цього дня у 2014 році внаслідок російської збройної агресії перестали битися серця двох мужніх захисників України. Це – солдат Голембйовський Руслан Михайлович та солдат Сніжко Анатолій Петрович. 28 листопада 2017 року загинув старший солдат Маслов Віктор Олегович, який самовіддано захищав рідну землю від російського агресора.

Вічна пам’ять Героям, які полягли в боях за нашу вільну, незалежну Україну! Вічна їм Слава!

Зала пам’яті захисників України створена на вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Її спеціально розташовано таким чином, щоби й військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, й пересічні громадяни могли зайти до Зали та віддати шану своїм захисникам.

Біля споруди Зали пам’яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном Пам’яті та Стеллою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих у цей день.

Дзвін Пам’яті виготовлено на пожертви небайдужих громадян.

Спорудження Зали пам’яті здійснено за безпосередньої підтримки президента України — Верховного головнокомандувача Збройних сил України Петра Порошенка.