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    В Обухові згорів меморіальний комплекс жертвам Голодомору

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    Млин меморіального комплексу жертвам Голодомору в Обухові майже повністю згорів
    Млин меморіального комплексу жертвам Голодомору в Обухові майже повністю згорів

    Пожежа у меморіальному комплексі сталася вночі

    В ніч на 14 травня в Обухові за невідомих причин відбулося загоряння меморіального комплексу жертвам Голодомору.

    Про це повідомляє «Моя Київщина» з посиланням на допис на сторінці спільноти «Православна Обухівщина» у Facebook.

    «…Вночі хтось підпалив дерев'яну споруду (млин) меморіального комплексу жертвам голодомору, що на кільцевій дорозі Обухова. Споруда майже вся згоріла…», - йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що найближчим часом потрібна буде допомога у прибиранні наслідків пожежі.

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    В Обухові згорів меморіальний комплекс жертвам Голодомору
    В Обухові згорів меморіальний комплекс жертвам Голодомору

    Як повідомлялося,16 травня у Києві відбудеться Міжнародна конференція «Штучні голоди в Україні ХХ століття». Захід передбачає оприлюднення низки засекречених в радянські часи документів про причини, свідчення та наслідки штучного голоду в Україні. Плануються виступи науковців з різних країн. 

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