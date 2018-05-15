В Обухові згорів меморіальний комплекс жертвам Голодомору
-
Розсилка
Пожежа у меморіальному комплексі сталася вночі
В ніч на 14 травня в Обухові за невідомих причин відбулося загоряння меморіального комплексу жертвам Голодомору.
Про це повідомляє «Моя Київщина» з посиланням на допис на сторінці спільноти «Православна Обухівщина» у Facebook.
«…Вночі хтось підпалив дерев'яну споруду (млин) меморіального комплексу жертвам голодомору, що на кільцевій дорозі Обухова. Споруда майже вся згоріла…», - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що найближчим часом потрібна буде допомога у прибиранні наслідків пожежі.
Як повідомлялося,16 травня у Києві відбудеться Міжнародна конференція «Штучні голоди в Україні ХХ століття». Захід передбачає оприлюднення низки засекречених в радянські часи документів про причини, свідчення та наслідки штучного голоду в Україні. Плануються виступи науковців з різних країн.