Завтра у Києві оприлюднять нові дослідження про Голодомор

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Завершиться міжнародна конференція врученням сертифікатів про отримання грантів на дослідження

Завтра, 16 травня, відбудеться Міжнародна конференція «Штучні голоди в Україні ХХ століття». Захід передбачає оприлюднення низки засекречених в радянські часи документів про причини, свідчення та наслідки штучного голоду в Україні. Плануються виступи науковців з різних країн. Конференція відбудеться у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Зазначимо, спеціально до конференції в Україні запустили сайт holodomor.com.ua.

«Жахливі наслідки Голодомору всіляко замовчувалися та, найголовніше, - фальсифікувалися владою СРСР. Тому, опираючись на радянські, фальсифіковані документи, неможливо встановити реальну кількість українців, загиблих внаслідок штучного голоду. Ця наукова конференція має стати стартовим майданчиком для збереження та відновлення історичної справедливості. Адже настав час нести відповідальність за все сказане та досліджувати первинні джерела. Ми повинні згадати та вшанувати усіх, хто загинув у муках страшної голодної смерті», - розповів Юрій Баланюк, заступник голови правління організації «Меморіал» імені Василя Стуса.

За його словами, до участі у конференції зареєструвалося понад 100 учасників, наукові статті подали понад 50 дослідників. Їхні роботи – це ґрунтовні фахові дослідження. Під час цієї події будуть представлені архівні документи, які були під грифом «цілком таємно», що розкриють причину штучного голоду в Україні в 1932-1933 роках. Зокрема паперові свідчення масового завезення робочої сили з Росії у 1932-1933 роках, тоді як голодних українців не брали працювати. А також засекречені в радянські часи документи, які засвідчують, що у вересні 1933 року комплектування початкових класів було щонайменше на півмільйона дітей меншим порівняно з 1 вересня до 1932 року.

Також у програмі конференції: показ документального фільму про Голодомор «Окрадена Земля», презентація книги Андрія Бондарчука «Україна. Голодомор 1946-1947 років: непокараний злочин, забуте добро», демонстрація трьох виставок Національного музею "Меморіал жертв Голодомору".

«Під час наукової конференції відвідувачі зможуть побачити три виставки нашого музею: «Нас вбивали, бо ми українці» про Голодомор 1932-1933 рр., та про штучні масові голоди 1921-1923рр., 1946-1947 рр. Виставка «Масовий голод у 1921-1923 роках» буде представлена вперше. Ми її щойно створили на основі архівних документів та на основі матеріалів з приватних архівів і інших музеїв. Зокрема з Херсонського краєзнавчого музею, за що я хочу висловити колегам подяку. Це надзвичайно чітка і зрозуміла виставка, глядач якої, навіть без історичної освіти, зможе зрозуміти причини, історію та перебіг голоду 1921-1923 рр. та зробити власні висновки.

У виставці «Нас вбивали, бо ми – українці», завдяки даним первинних джерел, які, на щастя, лишилися в обласних архівах України, ми говоримо про оцінку демографічних втрат України в роки Голодомору. І це не 3,5 чи 4,5 млн, як говорять окремі демографи, які за основу беруть сфальсифіковані переписи 1937-1939 рр. Зважаючи на останні дослідження, ми можемо констатувати, що в роки геноциду загинуло щонайменше 8 млн українців на території окупованої більшовиками України та 1 млн етнічних українців, які жили за її межами», - розповіла Олеся Стасюк, генеральна директорка Національного музею "Меморіал жертв Голодомору".

Розпочнуть конференцію ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський, Глава греко-католицької церкви Блаженніший Святосла́в Шевчу́к та Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

На урочистому відкритті заплановані виступи громадських діячів, істориків та представників влади. Спікери: перший Президент України Леонід Кравчук, Президент України 1994-2005 рр. Леонід Кучма, Президент України - 2005-2010 рр. Віктор Ющенко, голова Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса Степан Кубів, Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, Міністр культури України Євген Нищук, один із заступників Міністра закордонних справ України, співголова Громадського комітету із вшанування пам`яті жертв Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років в Україні Іван Васюник, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський, Голова Українського інституту національної пам`яті Володимир В’ятрович, український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009 Володимир Огризко, народний депутат Ганна Гопко.

Завершиться міжнародна конференція врученням сертифікатів про отримання грантів на дослідження.