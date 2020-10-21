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    В одному з дворів на Троєщині спалахнуло сміттєзвалище (відео)

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    Займання у подвір'ї будинку на Троєщині - В одному з дворів на Троєщині спалахнуло сміттєзвалище (відео)
    Займання у подвір'ї будинку на Троєщині
    Фото: скріншот відео

    Рятувальники ліквідували загорання

    У середу, 21 жовтня, на вулиці Градинській у Деснянському районі Києва сталося загорання на смітнику.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.  

    Сміттєзвалище спалахнуло в одному із дворів.

    На місці прибули рятувальники ДСНС.

    За попередніми даними, жертв і потерпілих немає.

    Як повідомлялося, 19 жовтня на світанку горіло звалище автомобільних шин в с. Крячки Васильківського району Київщини. 

    Київ звалище рятувальники
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