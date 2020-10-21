В одному з дворів на Троєщині спалахнуло сміттєзвалище (відео)
Займання у подвір'ї будинку на Троєщині
Фото: скріншот відео
Рятувальники ліквідували загорання
У середу, 21 жовтня, на вулиці Градинській у Деснянському районі Києва сталося загорання на смітнику.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Сміттєзвалище спалахнуло в одному із дворів.
На місці прибули рятувальники ДСНС.
За попередніми даними, жертв і потерпілих немає.
Як повідомлялося, 19 жовтня на світанку горіло звалище автомобільних шин в с. Крячки Васильківського району Київщини.