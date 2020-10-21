В одному з дворів на Троєщині спалахнуло сміттєзвалище (відео)



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Займання у подвір'ї будинку на Троєщині Фото: скріншот відео

Рятувальники ліквідували загорання

У середу, 21 жовтня, на вулиці Градинській у Деснянському районі Києва сталося загорання на смітнику.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Сміттєзвалище спалахнуло в одному із дворів.

На місці прибули рятувальники ДСНС.

За попередніми даними, жертв і потерпілих немає.

Як повідомлялося, 19 жовтня на світанку горіло звалище автомобільних шин в с. Крячки Васильківського району Київщини.